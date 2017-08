Empfehlung - Langjährige Lehrkräfte in Neuenhaus verabschiedet

gn Neuenhaus.Renate Große-Ruse absolvierte das Studium der Fächer Germanistik und Evangelische Theologie an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Sie kam nach Lehrtätigkeiten am Gymnasium Georgianum in Lingen und an der Orientierungsstufe der Frensdorfer Schule in Nordhorn, wo sie auch die Leitung der Fachkonferenz Sprachen innehatte, 2004 an das Gymnasium in Neuenhaus. Hier bereitete sie die Schüler fachkundig und mit hohem Anspruch auf die Abiturprüfungen vor. Ihr besonderes Engagement galt der Theologie. Es gelang ihr, Schüler in besonderer Weise für das Fach Religion zu motivieren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/langjaehrige-lehrkraefte-in-neuenhaus-verabschiedet-205613.html