Landwirte bekämpfen Flächenbrand in Neuenhaus

Neuenhaus Am Samstagabend gegen 19.30 Uhr bemerkte eine Anwohnerin des Holunderweges in Neuenhaus-Grasdorf Rauchentwicklung auf einem Getreidefeld. Ursache war ein rund 50 Quadratmeter grosser Flächenbrand. „Über den Notruf 112 alarmierte sie die Feuerwehr. Danach rief sie die Pächter des Feldes an“, berichtete ein Sprecher der Neuenhauser Feuerwehr am Sonntagvormittag. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/landwirte-bekaempfen-flaechenbrand-in-neuenhaus-305191.html