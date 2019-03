Empfehlung - Landvolk will den Ruf der Gülle aufpolieren

Neuenhaus/Freren Der Präsident hat den Kanal voll. Seine 120 Milchkühe haben den Herbst und Winter über ganze Arbeit geleistet und den Güllekeller unter ihrem Stall bis an den Rand gefüllt. Aus mehreren Spalten dringt bereits etwas Schaum nach oben. Es ist an der Zeit, die Pumpe anzuwerfen. Vier Mal im Jahr geschieht das. Rund 1500 Kubikmeter Urin und Kot passen in den Betonbehälter unter dem Stallboden. Das sind 1,5 Millionen Liter. Ein Riesenhaufen. Und der wird nun nach draußen befördert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/landvolk-will-den-ruf-der-guelle-aufpolieren-284005.html