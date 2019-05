Landratskandidaten im Gespräch mit Gastronomen und Hoteliers

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) in der Grafschaft hatte am Montagvormittag die drei Kandidaten für die Landratswahl nach Neuenhaus eingeladen. Dabei standen natürlich der Tourismus und die Gastronomie in der Region im Mittelpunkt.