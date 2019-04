Empfehlung - Lage: Schwerer Unfall mit fünf Verletzten

Lage Auf der Ootmarsumer Straße ist es am Sonntag gegen 13.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit fünf Verletzten gekommen. Was war passiert? Ein Passat war aus Richtung Halle kommend auf der Dorfstraße unterwegs und wollte nach rechts auf die Ootmarsumer Straße abbiegen und in die namensgebende niederländische Stadt fahren. Aus dieser Richtung kam ihm ein Opel entgegen, der auf die Dorfstraße einbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß. Der Opel, indem ein Mann und eine Frau saßen, wurde in den Seitenraum geschleudert. Fahrer und Beifahrer wurden schwer verletzt. Der Passat blieb auf der Kreuzung stehen. Ein Peugeot, der aus Lage kam und geradeaus nach Ootmarsum durchfahren wollte, wurde aus unbekannter Ursache ebenfalls in den Unfall verwickelt. Der Peugeot schleuderte gleichfalls in den Seitenraum, die beiden Autoinsassen wurden leicht verletzt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/lage-schwerer-unfall-mit-drei-fahrzeugen-290831.html