Lage knackt für Ausbau von Glasfaser die 40-Prozent-Hürde

Lage/Neuenhaus Seit Mitte August wirbt das Unternehmen „Deutsche Glasfaser“ dafür, dass die Orte Neuenhaus, Veldhausen, Osterwald, Schorffeld und Lage mit Glasfaseranschlüssen ausgebaut werden. Nun geht Lage in Führung und knackt die benötigte Hürde.

Auch Neuenhaus und Veldhausen seien auf einem guten Weg, bis zum Stichtag am 1. Dezember die 40-Prozent-Quote zu erreichen und mit Lage gleichzuziehen. Verträge können in den bekannten Servicepunkten in Neuenhaus und Veldhausen, telefonisch unter Telefon 02861 81334 sowie online unter www.deutsche-glasfaser.de abgeschlossen werden.

Darüber hinaus veranstaltet das Unternehmen Deutsche Glasfaser am kommenden Sonnabend von 10 bis 16 Uhr auf dem Alten Markt in Neuenhaus seinen Glasfasertag. Die Besucher erwartet den Angaben zufolge „ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.“ Unentschlossene können diesen Tag für ausführliche Gespräche zum Thema Glasfaser nutzen. Die Experten beantworten alle offenen Fragen zur Glasfasertechnik, zu den Tarifen sowie zur Installation des Hausanschlusses für ein „ultraschnelles Internet“.

Der aktuelle Prozentestand, Öffnungszeiten, Termine für Informationsveranstaltungen und weitere Informationen sind auch online auf den jeweiligen Gebietsseiten einzusehen: www.deutsche-glasfaser.de/neuenhaus, www.deutsche-glasfaser.de/veldhausen und www.deutsche-glasfaser.de/lage.