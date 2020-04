Lage erhält endlich Mobilfunkmast

Lage/Bonn Wegen des großen Zuspruchs habe die Telekom nachgelegt und weiteren 50 Kommunen in Deutschland die Chance eingeräumt, einen LTE-Mobilfunkmast zu gewinnen, heißt es. Damit schließt die Telekom nach eigenen Angaben nun insgesamt 100 Funklöcher im Rahmen der Aktion. „Wir haben die Zahl der Gewinner verdoppelt, weil die Aktion sehr viel Begeisterung und Engagement in den Kommunen ausgelöst hat“, teilte die Telekom mit.

Trotz Corona will die Telekom an den Plänen festhalten, die ersten 50 Gewinner-Masten noch in diesem Jahr zum Funken zu bringen. Auch bei den 50 weiteren Gewinnern, die am Dienstag bekannt gegeben wurden, soll der Bau bereits in diesem Jahr beginnen. An der Aktion haben sich 539 Kommunen aus ganz Deutschland beteiligt. Im ersten Durchgang war Lage noch leer ausgegangen.