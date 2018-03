Empfehlung - „La Lega“ und „Voices and More“ gestalten Konzertabend

Neuenhaus. Unter dem Motto „La Lega tischt auf“ präsentierten die Nordhorner Gesangsfreunde den rund 150 Zuschauern ein ambitioniertes und abwechslungsreiches, an sich eigentlich schon abendfüllendes Programm. Man hatte dazu eifrig in den Liederbüchern des Abendlandes geblättert und einen erbaulichen, oft amüsanten, aber auch so manches Mal zum Nachdenken anregenden Mix an Musikstücken zusammengestellt, die sich allesamt um das Thema des leiblichen Wohls drehten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/la-lega-und-voices-and-more-gestalten-konzertabend-228780.html