Kunstverein Grafschaft Bentheim stellt neue Leiterin vor

Mit Elmas Senol beginnt eine neue Zeit im Kunstverein Grafschaft Bentheim. Sie übernimmt die Leitung der Galerie in Neuenhaus und startet mit der Ausstellung „Read before the fire“ von Lucas Odahara in ihr erstes Jahr in der Galerie.