Küchentischgespräche in der Dorfregion

An drei Terminen wird über den aktuellen Stand zur Dorfentwicklung in der Dorfregion Nordhorn-Neuenhaus-Lage informiert. Veranstaltungsorte sind das Dorfgemeinschaftshaus in Lage, die „Alte Schule“ in Bimolten und das Rathaus in Neuenhaus.