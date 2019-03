Empfehlung - Küchenbrand in Neuenhaus verursacht hohen Sachschaden

Neuenhaus Am Freitagmittag um 13.33 Uhr wurden die Feuerwehren Neuenhaus und Lage zu einem Zimmerbrand an die Hardinger Straße in Neuenhaus alarmiert. „Als die Einsatzkräfte eintrafen, war eine starke Rauchentwicklung im Obergeschoß und dem Dachboden zu erkennen“, teilte die Neuenhauser Feuerwehr in einer Pressemitteilung mit. „Personen befanden sich nicht mehr im Haus.“ (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/kuechenbrand-in-neuenhaus-verursacht-hohen-sachschaden-283152.html