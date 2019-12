/ Lesedauer: ca. 2min Konzerte mit Vokalensemble und Blechbläserensemble

In der Reihe vorweihnachtlicher Konzerte gehören die Adventskonzerte vom vergangenen Wochenende in der Neugnadenfelder Herrnhuter Kirche und der Baptistenkirche in Nordhorn zu den Höhepunkten in der Region.