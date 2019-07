Empfehlung - Kommentar: Die Firma Neuenhauser ist im Zug

Erst seit knapp drei Wochen ist der neue „Regiopa-Express“ der BE im Stundentakt zwischen Neuenhaus, Nordhorn und Bad Bentheim auf der Schiene, doch schon jetzt ist das Angebot des Öffentlichen Schienenpersonennahverkehrs auf dem besten Weg, sich als umweltfreundliche Alternative zum Auto zu etablieren. „Das ist ein wichtiges Signal für die ganze Region“, hatte Niedersachsens Wirtschafts- und Verkehrsminister Bernd Althusmann zur Jungfernfahrt gesagt – und sich dabei nicht zu weit aus dem Zugfenster gelehnt. Denn das Signal wurde nicht nur gleich von vielen Grafschaftern gehört, sondern auch in der heimischen Wirtschaft vernommen: Da die Stundentaktung des „Regiopa“ besonders attraktiv für die Mitarbeiter der Neuenhauser Maschinenbau GmbH in der Dinkelmetropole ist, ändert das Unternehmen ab dem 1. September die Arbeitszeitregelungen für Zugpendler und fördert außerdem ein Jahresticket zum Preis von 35 Euro pro Monat.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/kommentar-die-firma-neuenhauser-ist-im-zug-309899.html