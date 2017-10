Empfehlung - „Kloas Jan“ – ein Lied für Georgsdorf

Georgsdorf. Für die Alte Piccardie hat der bekannte Liedermacher Heinz-Rudolf Kunze seine Kindheitserinnerungen in einem Lied festgehalten. Jetzt hat auch die Neue Piccardie ein eigenes Lied. Der Georgsdorfer Henning Plescher, bekannt auch durch seine Mitwirkung im Gospelchor Uelsen, beschreibt in seinem Liedwerk die Geschichte, wie die Neue Piccardie nach König Georg V. in Georgsdorf umbenannt und in jenen Jahren auch die reformierte Kirche für den Ort finanziert und gebaut wurde.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/kloas-jan-ein-lied-fuer-georgsdorf-210822.html