Klettergerüst der Extraklasse in Neuenhaus

Auf dem neuen Klettergerüst, von dem auf dem Bild nur ein Teil zu sehen ist, versammelten sich die Kinder und die offiziellen Gäste der kleinen Feier in der Johannes-Kindertagesstätte an der Prinzenstraße in Neuenhaus. Mit dabei auch (in der Mitte von links) Kindergartenleiterin Ulrike Büscher, Jörg Leune vom Vorstand des Fördervereins der Johannes-Kirche, Stadtdirektor Günter Oldekamp und die lutherische Pastorin Anne Noll. Foto: Münchow