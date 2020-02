Empfehlung - Kita Osterwald erhält AOK-Zertifikat JolinchenKids

Osterwald Gespannt horchten 25 Kinder mit ihren Eltern auf, als sie aus dem Hintergrund die Stimme Jolinchens vernahmen. Das Drachenkind begrüßte Kinder und deren Eltern zum Aktions-Projektabschluss JolinchenKids – Fit und gesund in der Kita. Mit viel Herzblut und kreativen Ideen ist die Kindertagesstätte Osterwald bereits seit 2016 dabei, das Präventionsprogramm JolinchenKids mit Unterstützung der AOK Niedersachsen umzusetzen, um es in den Kindergartenalltag zu integrieren. JolinchenKids ist ein Kita-Programm, das die Gesundheit von Kindern bis sechs Jahren fördert. Im Mittelpunkt des Programms stehen Ernährung, Bewegung und seelisches Wohlbefinden. „Für uns war direkt klar, dass JolinchenKids sehr gut zu unserer Kita passt und die Kinder das fröhliche Drachenkind- Maskottchen lieben werden“, so Kita-Leiterin Friedel Ramaker.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/kita-osterwald-erhaelt-aok-zertifikat-jolinchenkids-343725.html