Empfehlung - Kinder singen in Neuenhaus auf Plattdeutsch

Veldhausen „Een, twee, dree – ik segg moin, wenn ik die seh. En gaat de Sünne up, dann bin’t wij all good drupp!“, singen die Kinder in der Mensa der Carl-van-der-Linde-Schule in Veldhausen. Marlene Bucher, Dozentin an der Musikschule des Emslandes, unterbricht die Musik und schaut in die Runde der 70 Dritt- und Viertklässler. „Gut drauf? Das sieht anders aus“, ruft sie. Und dann singen die Kinder noch einmal. Diesmal mit lauter und kräftiger Stimme. Jetzt stimmt’s. Jetzt geht buchstäblich die Sonne auf.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/kinder-singen-in-neuenhaus-auf-plattdeutsch-317221.html