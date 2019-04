Empfehlung - Kinder schmücken Osterkranz, Unbekannte beschädigen ihn

Neuenhaus Eine böse Überraschung erwartete die Neuenhauser am Sonntagmorgen gegen 8.30 Uhr: Für die Aktion „Neuenhaus putzt sich raus“ hatten Kinder am Sonnabend mit Fleiß und Kreativität einen Osterkranz über dem Brunnen auf dem Marktplatz geschmückt. Am nächsten Morgen war der Brunnenschmuck zerrissen und beschädigt. In der Nacht zu Sonntag hatten sich Unbekannte am Werk der Kinder vergriffen. Das Schild auf der Spitze, das sich mittels eines Kugellagers drehen kann und das Stadtjubiläum ankündigt, ist verbogen worden. Die Eierketten und übrige Dekoration ist vom Eierkranz abgerissen und auf den Boden geworfen worden. „Für die Kinder ist es schade“, kommentiert Carl-Hendrik Staal aus Neuenhaus. „Nicht einmal eine Nacht hat der Kranz überdauert und dann ist er kaputt.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/kinder-schmuecken-osterkranz-unbekannte-beschaedigen-ihn-290842.html