Empfehlung - Kinder meistern „Olympiade“ in Lage

Lage. In seinem 88. Jahr des Bestehens hat der Sportverein Rot-Weiß Lage wieder sein beliebtes Sportfest organisiert. Am Sonnabend nahmen Kegelclubs, Belegschaften, Cliquen, Stammtische und Nachbarschaften am Lager-Bubble-Football-Cup teil. Am Sonntag standen bei der ersten „Sommerolympiade“ für Kinder mit Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis zwölf Jahren Sport, Spiel und Spaß im Vordergrund.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/kinder-meistern-olympiade-in-lage-203640.html