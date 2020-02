Empfehlung - Kinder lassen beim SV Veldhausen den Kloat rollen

Veldhausen „Wir bilden zwei Mannschaften“, sagt die Betreuerin Anke Heck und verteilt kleine blaue und gelbe Zettel an die Minikicker des SV Veldhausen. Anton hält die Wäscheklammer mit dem blauen Zettel noch etwas unsicher in der Hand. „Die musst du jetzt an deiner Jacke festmachen“, fordert ihn Anke Heck auf. „Das ist deine Startnummer!“ Normalerweise steht die Nummer auf Antons Fußballtrikot, aber heute Vormittag geht es ums Kloatscheeten – und da trägt man eine dicke Jacke. Und weil ein dicker Sturm über den Sportplatz in Veldhausen fegt, ist die heute ganz besonders wichtig.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/kinder-lassen-beim-sv-veldhausen-den-kloat-rollen-344325.html