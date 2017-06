Keller läuft nach Rohrbruch mit Wasser voll

gn Neuenhaus. Bewohner eines Hauses in der Königsberger Straße in Neuenhaus wunderten sich Mittwochmorgen, dass sie keinen Strom mehr hatten, berichtet die Feuerwehr. Die Ursache dafür war nach kurzer Suche gefunden: Im Keller stand das Wasser rund einen Meter hoch. Grund war ein Riss in einer Wasserleitung. Über Nacht hatte dieser den Keller volllaufen lassen. Die darin befindlichen Haushaltsgeräte wie Gefrierschrank, Wäschetrockner und Waschmaschine verursachten einen Kurzschluss.

Da es mit handelsüblichen Pumpen sehr lange gedauert hätte, die rund 35 bis 40 Kubikmeter Wasser aus dem Keller zu fördern, wurde um kurz vor 7 Uhr die Feuerwehr Neuenhaus alarmiert. Ein Fahrzeug rückte mit sieben Feuerwehrleuten aus. Da der Kellerzugang sich etwas verschachtelt im Gebäude befand, konnte nur eine Pumpe eingesetzt werden. Rund anderthalb Stunden sind pro Minute 400 Liter aus dem Keller gelenzt worden. Das Wasser wurde in einen Gully geleitet.

Im Boden war ein sogenannter Pumpensumpf eingelassen. Das ist eine Vertiefung, die man in der Regel in älteren Gebäuden findet. Früher gab es regelmäßig Hochwasser der Dinkel. Tauchpumpen können nicht bis auf den Boden saugen, bei denen der Feuerwehr bleibt ein Wasserstand von drei bis vier Zentimeter. Der Rest muss dann von den Bewohnern oder Eigentümern per Hand geschöpft und nach draußen gebracht werden. Mit einem Pumpensumpf verringert sich der Wasserstand erheblich und man hat weniger Arbeit.

Für die Feuerwehrleute war nach rund zwei Stunden der Einsatz beendet. Für das Abpumpen war die Königsberger Straße voll gesperrt.