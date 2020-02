/ Lesedauer: ca. 3min Keine Neuverschuldung 2020 in Samtgemeinde Neuenhaus

Die Samtgemeinde Neuenhaus will 2020 weiter verstärkt in die Schulen und die Feuerwehr investieren. In diesem Jahr kann die Samtgemeinde eine Nettoneuverschuldung vermeiden, in den kommenden Jahren wird sich das voraussichtlich ändern.