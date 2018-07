Empfehlung - Kaum Sauerstoff: Fische im Schwanensee in Neuenhaus verendet

Neuenhaus Nicht ohne Wirkung ist die Hitzewelle auf die Brassen im Schwanensee an der Berliner Straße in Neuenhaus geblieben. Bei dem Teich handelt es sich um eine verbreiterte Stelle der Hardinger Becke, die in die Dinkel mündet. Da der Sauerstoffgehalt zu niedrig ist, sind rund ein Dutzend Fische verendet und treiben nun an der Wasseroberfläche.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/kaum-sauerstoff-fische-im-schwanensee-in-neuenhaus-verendet-244413.html