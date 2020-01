/ Lesedauer: ca. 2min Kanonendonner hallt durch Lage

Am Silvesternachmittag haben es die Traditions-Böllerschützen Lage ordentlich krachen lassen. Sie hatten ihre Kanonen am Schützenhaus in Stellung gebracht, gaben Feuerbefehl und ließen dazu die Handböller donnern. Der Verein wurde 1997 gegründet.