Kabarettistin Martina Schwarzmann tritt in Neuenhaus auf

Die Kabarettistin Martina Schwarzmann präsentiert am Freitag, 7. September, um 20 Uhr in der Aula des Lise-Meitner-Gymnasiums in Neuenhaus ihr sechstes Bühnenprogramm. Es heißt „Genau richtig“!