Junges Ensemble aus Braunschweig am Sonnabend in Lage

Lage Im Mittelpunkt steht die musikalische Auseinandersetzung mit Feuer, Wasser, Erde und Luft in all ihren Facetten. So verfolgt das Publikum Hugo Distlers „Feuerreiter“ in die brennende Mühle, erlebt alte Gesänge lettischer Hirten in Eriks Ešenvalds „Landscape with Shepherds“ und lauscht dem „Wassermann“ von Robert Schumann.

Auch Werke von Schein, Reger und Råberg erklingen bei einer Reise durch unterschiedlichste Epochen. Die Elemente sind dabei Inspiration und vermitteln den Blick des Komponisten und seiner Zeit auf erhabene Schönheit und zerstörerische Gewalt der Natur.

Tickets sind im GN-Ticketshop sowie über alle Proticket-Vorverkaufsstellen und das Bürgerbüro im Neuenhauser Rathaus erhältlich. Der Junge Kammerchor besteht überwiegend aus Studierenden verschiedener Studienrichtungen, die – mittlerweile in ganz Deutschland verstreut – zweimal im Jahr zu Projekten zusammenkommen, um gemeinsam ein Konzert zu erarbeiten.