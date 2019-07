Empfehlung - Junge Flüchtlinge legen Abitur in Neuenhaus ab

Neuenhaus 92 junge Menschen haben in diesem Jahr am Lise-Meitner-Gymnasium in Neuenhaus ihr Abitur geschafft und streben nun Richtung Zukunft. Zwei von ihnen meisterten die Prüfungen, obwohl sie vor gar nicht langer Zeit noch kein Wort Deutsch sprechen konnten: die 19-jährigen Syrer Mustafa Al-Hadid und Abdulkader Obeid. Nicht einmal vier Jahre nach ihrer Ankunft in Deutschland legen die Beiden nicht nur einen großen Wissensschatz, sondern auch eine beeindruckende Eloquenz an den Tag.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/junge-fluechtlinge-legen-abitur-in-neuenhaus-ab-307485.html