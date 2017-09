Empfehlung - Julia Siegmund: Die Wirklichkeit poetisch verzaubern

Neuenhaus. In konzentriertem künstlerischen Prozess fertigte Julia Siegmund im „Atelier auf Zeit“ ein Dutzend Arbeiten, darunter Tiefdruck auf Leinwand und Büttenpapier, Monotypien, großflächige Wandmalereien und Wandstempelungen. Die 43-Jährige war jeden Werktag bis zu zehn Stunden in den Räumen des Kunstvereins. „Kaum jemand hat die Zeit so intensiv genutzt wie Julia Siegmund“, sagte die künstlerische Leiterin Gudrun Thiessen-Schneider bei der Eröffnung der Ausstellung am Sonntag. Seit 1995 bietet der Kunstverein Grafschaft Bentheim hier jedes Jahr einen Experimentierraum für im Landkreis geborene oder hier arbeitende Künstlerinnen und Künstler mit Akademieabschluss.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/julia-siegmund-die-wirklichkeit-poetisch-verzaubern-208812.html