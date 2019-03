Empfehlung - „Jule“ bereits zum 5. Mal beste Kuh im Kontrollverein Lage

Lage Im Rahmen der Jahresversammlung des Milchkontrollvereins Lage begaben sich die Milcherzeuger auf Tour. Insgesamt 35 Personen schauten sich in den Niederlanden zwei Betriebe an, die neueste Technik bei der Fütterung der Kühe und bei der Stallpflege nutzen. In Deurningen ist der „Lely Discovery Collector“ im Einsatz, der die Ausscheidungen der Kühe im gesamten Stall aufsammelt und damit für saubere, trockene Böden sorgt. Auf einem Milchviehbetrieb in Nord-Sleen schaute sich die Gruppe den Vektor von Lely an. Dieser Fütterungsroboter stellt die vorgegebene Ration selbstständig zusammen, mischt sie und dosiert sie passend am Futtertisch aus.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/jule-bereits-zum-5-mal-beste-kuh-im-kontrollverein-lage-288626.html