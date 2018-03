Jugendlicher ohne Fahrerlaubnis und Zulassung am Lenkrad

gn Neuenhaus. Die Polizei hat am frühen Sonntagmorgen einen 17-jährigen Autofahrer angehalten und an der Hardinger Straße in Neuenhaus kontrolliert. Der Jugendliche aus Nordhorn war weder im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, noch war sein Opel Vectra zugelassen, teilt die Polizei mit.

Außerdem hatte der 17-Jährige die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen kurz zuvor gestohlen. Der junge Mann wird sich nun wegen gleich mehrerer Delikte verantworten müssen.