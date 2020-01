Jugendförderverein Lage bedankt sich bei 61 Jugendbetreuern

Lage Steigende Mitgliederzahlen und eine gute Spendenbereitschaft machten es möglich, insgesamt einen Betrag von 3050 Euro bereitzustellen. Es war bereits die dritte Aktion dieser Art seit Gründung des Vereins im Jahr 2011.

Die Gutscheine wurden in Rahmen von Zusammenkünften an die Ehrenamtlichen übergeben. Im Einzelnen waren dies in der Jugendfeuerwehr sieben Betreuer, im Angelsportverein zwei, im Spielmannszug drei, in der Jugendschießgruppe vier, in der Kirchengemeinde fünf sowie im Sportverein 40 Betreuer.

Die jeweils beauftragten Vorstandsmitglieder betonten, wie wichtig die mit großem Zeitaufwand und häufig auch mit finanziellem Einsatz geleistete Arbeit für die Kinder und Jugendlichen ist. Der Gutschein sollte nicht als finanzielle Entlastung, sondern als Dankeschön für die geleistete Arbeit gesehen werden.