Empfehlung - Jüdischer Friedhof: Stumme Zeugen vergangener Zeit

Neuenhaus Morgens um Neun in Neuenhaus am „Jüdischen Friedhof“. Es ist sehr still, nur einzelne sind Vögel zu hören. Die Sonne kämpft sich durch die Wolken und taucht die Welt in ein rötliches Licht. Die Blätter sind schon gefärbt und fallen leise zu Boden. Der Herbst beginnt nach einem wundervoll warmen Sommer.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/juedischer-friedhof-stumme-zeugen-vergangener-zeit-260074.html