Johan Nieuhofs Buch veränderte einst Europas Blick auf China

Am Sonntag hat er Geburtstag. Johan Nieuhof, Uelsens großer Sohn, erblickte vor 400 Jahren am 22. Juli 1618 in Uelsen das Licht der Welt. In der historischen Forschung ist man inzwischen davon überzeugt, dass er mehr war als ein Abenteurer und Weltumsegler, als der er lange Zeit nur galt. Von Beruf Kaufmann, ist er als begabter Zeichner und Autor mehrerer Bücher über seine Reisen nach Brasilien, nach „Oostindien“ und vor allem nach „Sina“ (wie er statt „China“ schreibt) von großem Einfluss gewesen. Das Bild, das Europa sich im 17. Jahrhundert und davor von China machte, hat er mit seinem China-Buch zurechtgerückt und erneuert. Der bald darauf einsetzende europäische Stil der „Chinoiserie“ in bildender Kunst, Mode und Architektur ist dadurch beflügelt worden. Schöne Beispiele dafür findet man in Deutschland und Europa überall.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/johan-nieuhofs-buch-veraenderte-einst-europas-blick-auf-china-243637.html