Jäger und Naturfreunde säubern Gemeindestraßen in Esche

Esche Wie jedes Jahr am ersten Samstag im März waren die Escher Jäger und Naturfreunde unterwegs, um Müll und Unrat von den Straßenseitenräumen und aus den Gräben aufzusammeln. Leider sei es an bestimmten Stellen immer wieder besonders auffallend, dass es bestimmte Zeitgenossen mit dem Naturschutz nicht genau nehmen und immer wieder den Verpackungsmüll von gewissen Fast-Food-Ketten im Straßenseitenraum entsorgten, so die Gemeinde Esche in einer Pressemitteilung. „Wie wir meinen, sollte es doch möglich sein, dass der Müll mit nach Hause genommen wird, um dann ordentlich in der Mülltonne entsorgt zu werden“, meint Gemeindebürgermeister Hermann Berends.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/jaeger-und-naturfreunde-saeubern-gemeindestrassen-in-esche-347283.html