Empfehlung - Irish Folk Festival in Neuenhaus begeistert 250 Zuschauer

Neuenhaus. Auf viel Zuspruch ist das Irish Folk Festival gestoßen, das am Freitagabend in Neuenhaus gefeiert wurde. Unter dem Motto „The Great Escape Tour“ gab man bei vier Gigs irischen Jungtalenten die Gelegenheit, sich einem internationalen Publikum zu stellen – und zwar der Soloartistin Emma Langford, der Folkband „Socks in the Frying Pan“, dem Stepdance-Ensemble „The Fusion Fighters“ und mit „Cúig“ der jüngsten Band des Abends. Das Publikum bekam einen gelungen abgerundeten Einblick in die aktuelle irische Folkszene. Mit deutlich mehr als 250 Besuchern – darunter viele Kurzentschlossene – war das Forum des Lise-Meitner-Gymnasiums prall gefüllt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/irish-folk-festival-in-neuenhaus-begeistert-250-zuschauer-214464.html