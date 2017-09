In Georgsdorf stoßen zwei Autos zusammen

gn Georgsdorf. Gegen 19.30 Uhr hat es am Freitagabend in Georgsdorf auf der Kreuzung zwischen den Straßen Alte Piccardie und Westende einen Autounfall gegeben. Eine Frau war hinter dem Steuer ihres Opel Corsa auf der Alten Piccardie unterwegs. An der Kreuzung mit der Straße Westende prallte sie aus bislang ungeklärter Ursache mit einem Skoda zusammen. Verletzt wurde bei der Kollision niemand, einzig die Fahrzeuge wurden in Mitleidenschaft gezogen. Nach ersten Informationen rückte die Georgsdorfer Ortsfeuerwehr aus und riegelte den Unfallbereich ab. Daraufhin kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen. Die beiden Fahrerinnen standen unter Schock, eine Fahrt mit dem Rettungswagen ins nächstgelegene Krankenhaus war jedoch nicht nötig. Die Straßensperrung konnte nach kurzer Zeit wiederfreigegeben werden.