Empfehlung - In die Teestube Lage kehrt wieder Leben ein

Lage Es ist noch ein wenig klamm in der „Grafschafter Teestube“ an der Eichenallee in Lage. „Der Winter hat seine Spuren hinterlassen und die Heizung macht noch ein paar Probleme, aber auch das kriegen wir in den Griff“, sagt Harry Assink. Die Kaffeemaschine hingegen läuft schon wieder. Und so serviert der 45-jährige Niederländer, der mit seiner Familie seit 2001 in Uelsen lebt, gleich mal ein Kopje Koffie.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/in-die-teestube-lage-kehrt-wieder-leben-ein-286952.html