Empfehlung - Im Lise-Meitner-Gymnasium wird noch vor Schulbeginn gepaukt

Neuenhaus. Die Schulbank drücken, während andere Jugendliche ins Freibad gehen, in den Urlaub fahren oder in den Ferien den ganzen Tag fernsehen: „Kein Problem“, meint der 13-jährige Bastian. Zusammen mit 59 anderen Jungen und Mädchen besucht er seit eineinhalb Wochen freiwillig die Sommerschule am Lise-Meitner-Gymnasium in Neuenhaus. „Das Angebot richtet sich an Schüler, die in einem Hauptfach Nachholbedarf haben“, erklärt Schulleiterin Fenni Brink-Straukamp. Durch den Unterricht sollen die Jugendlichen ihre Wissenslücken noch vor Beginn des Schuljahrs schließen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/im-lise-meitner-gymnasium-wird-noch-vor-schulbeginn-gepaukt-202209.html