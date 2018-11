Empfehlung - Hohe Beteiligung der Jugendgruppe bei Schau in Georgsdorf

Georgsdorf Vorsitzender Hans Lamann freute sich über den guten Besuch im nun seit vier Jahren neuen Domizil. Er erinnerte daran, dass der Verein im Frühjahr 1948 in der Gaststätte Berling aus der Taufe gehoben wurde. Ausstellungen führte man in den Gaststätten Kösters und Schnieders sowie ab dem Jahr 1997 in dem alten „Kälberstall“ von Hindrik Kronemeyer durch, bis man im Jahre 2015 im ehemaligen Feuerwehrhaus eine endgültige Bleibe fand. „Wir fühlen uns hier sehr wohl und hoffen, noch lange in diesen Räumen der Öffentlichkeit unser Hobby präsentieren zu können.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/hohe-beteiligung-der-jugendgruppe-bei-schau-in-georgsdorf-267049.html