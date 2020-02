Empfehlung - Hofstelle in Neuenhaus unter Wasser

Neuenhaus Wie die Feuerwehr Neuenhaus mitteilt, bemerkte der Bewohner einer Hofstelle an der Thesingfelder Straße in Neuenhaus, dass auf seinem Grundstück und einem Stall Wasser steht. Direkt neben dem Hof entsteht gerade ein Neubaugebiet. Derzeit finden dort Planierungsarbeiten statt. Die Wassermassen sind von der Fläche zur tiefer liegenden Thesingfelder Straße gelaufen. Da mit normalen Mitteln keine Abhilfe zu schaffen war, wurde um 11.14 Uhr am Sonntagmorgen die Feuerwehr alarmiert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/hofstelle-in-neuenhaus-unter-wasser-345242.html