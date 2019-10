Empfehlung - Herbstprogramm in der Sternwarte Neuenhaus

Neuenhaus Die Sternwarte Neuenhaus bietet in ihrem neuen Programm für viele Geschmäcker etwas. Bereits zu Beginn der Ferien kommen kleine Astronomen auf ihre Kosten. Mit der „Astromaus Tom“ geht es am Montag, 7. Oktober, sowie am Mittwoch, 16. Oktober, in den Weltraum. Zu erfahren ist Spannendes über Sterne und warum die Raumstation nicht vom Himmel fällt. Zum Schluss der Veranstaltung bekommen alle Teilnehmer das Überbleibsel einer echten Sternschnuppe geschenkt. Eine Anmeldung ist erforderlich.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/herbstprogramm-in-der-sternwarte-neuenhaus--322178.html