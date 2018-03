Empfehlung - Henk Visch überzeugt mit Poesie, Witz und Hintersinn

Neuenhaus. Der Niederländer Henk Visch, Jahrgang 1950, den einst sogar ein in Kunstdingen eher unterbelichtetes Boulevard-Blatt als Bildhauer-Star rühmte, hat in seiner formal präzisen, witzigen und hintergründigen Kunst von fast grenzenloser Imaginationskraft eine unverwechselbare bildnerische Sprache gefunden (er würde sagen: erfunden), die seinem Werk seit Jahrzehnten eine ungeminderte Beachtung verschafft. Bereits 1988 hat man ihm auf der Biennale in Venedig die Gestaltung des niederländischen Pavillons anvertraut. 1992 wurde er zum Teilnehmer der Documenta IX berufen. Er hatte Kunstprofessuren in Amsterdam, Stuttgart und Münster inne. Sein Oeuvre umfasst vielfältige Skulpturen aus Stein, Stoff, Holz, Aluminium und vor allem Bronze, aber auch zahlreiche Zeichnungen. Er lebt und arbeitet in Eindhoven und Berlin.(...)