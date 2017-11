Empfehlung - Heimatfreunde zeigen Ausstellung über Karl Sauvagerd

Neuenhaus. Er war Dichter, Buchautor, Maler, Pflanzenkundler, Prediger und ein Vorantreiber der deutsch-niederländischen Aussöhnung: Als Karl Sauvagerd am 6. Februar 1992 starb, ging ein facettenreiches Leben zu Ende. Der im selben Jahr gegründete Heimatverein Neuenhaus hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Andenken an den verdienten Grafschafter zu bewahren. Mehr als 50 Jahre wohnte dieser in der Dinkelstadt, nachdem er in 1906 in Gronau zur Welt gekommen war, in Wilsum aufwuchs und später seinen Lebensabend in Uelsen verbrachte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/heimatfreunde-zeigen-ausstellung-ueber-karl-sauvagerd-214158.html