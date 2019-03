Empfehlung - „Heimatfreunde Neuenhaus“ übergeben historische Schulchronik

Neuenhaus/Nordhorn. Für Geschichtsforscher sind sie eine tolle Quelle für ihre Forschungsarbeit: Schulchroniken geben nicht nur über den Werdegang der jeweiligen Einrichtung Auskunft, sondern auch über das, was in der Gemeinde sonst noch passiert ist. „Natürlich kommt es auch immer darauf an, welcher Lehrer die Chronik führte“, verrät der Historiker Dr. Helmut Lensing, als er die Originale der Schulchronik von Georg Hagmann, dem 1. Vorsitzenden der „Heimatfreunde Neuenhaus“ entgegennimmt und kurz begutachtet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/heimatfreunde-neuenhaus-uebergeben-historische-schulchronik-289020.html