Empfehlung - Heckenbrand greift auf Stromkasten über - Rasche Löschaktion

Neuenhaus Wo sich Jahnstraße und Beningstraße kreuzen, ist am Freitagabend, gegen 21.10 Uhr, eine Hecke in Neuenhaus in Brand geraten. Unweit des Brandorts, an der Morsstraße, steht das Feuerwehrhaus. Von dort konnten die Einsatzkräfte den Feuerschein und Funkenflug bereits ausmachen. Als die Löschkräfte an der Einsatzstellen eintrafen, standen rund 15 Meter Hecke in Vollbrand. Die Flammen waren im Begriff, auf eine Lampe sowie auf einen Stromkasten überzugreifen. Nach Angaben der Feuerwehr ließen sich die Brände „sehr schnell“ löschen. Der Energieversorger sowie die Polizei waren ebenfalls vor Ort. Der Stromkasten war nach Angaben der Feuerwehr „voll funktionsfähig, obwohl er so schwer in Mitleidenschaft gezogen wurde“. Dennoch soll der Elektrokasten Anfang nächster Woche ausgetauscht werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/heckenbrand-greift-auf-stromkasten-ueber-rasche-loeschaktion-317281.html