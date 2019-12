Empfehlung - Harry Wijnvoord liest Weihnachtsgeschichten in Pflegeheimen

Neuenhaus Mit der Sendung „Der Preis ist heiß“ wurde TV-Moderator Harry Wijnvoord einem breiten Publikum in Deutschland bekannt. Bei seinem Besuch in der Grafschaft am Dienstag ging es allerdings ganz und gar nicht ums Zocken: Der gebürtige Niederländer war in den drei stationären Pflegeeinrichtungen der Sozialen Dienste Nordhorn (SDN) zu Gast und las „Weihnachtsgeschichten aus aller Welt“ vor. Die Auftritte im Krokusheim in Nordhorn, im Haus Hilten in Neuenhaus sowie im Pflegeheim Niedergrafschaft in Uelsen kamen bei den Bewohnern gut an.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/harry-wijnvoord-liest-weihnachtsgeschichten-in-pflegeheimen-335475.html