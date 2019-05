Hans Andree baut Holzbögen zum Neuenhauser Stadtjubiläum

Hans Andree baut passend zum Stadtjubiläum in Neuenhaus beleuchtete Holzbögen. Es zeigt unter anderem die Wasserräder am Mühlenkolk und das alte Rathaus. „Die Fenster waren am schwierigsten zu realisieren“, sagt Andree.