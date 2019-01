Handgiften in Lage: Ausblick auf das Jahr 2019

Die Arbeiten am Wehr „War“ in Lage sollen in wenigen Monaten starten, in der „Grafschafter Teestube“ gibt es Bewegung und die Samtgemeinde Neuenhaus arbeitet daran, die „weißen Flecke“ ihrer Mitgliedsgemeinde mit schnellem Internet zu versorgen.