Gymnasiasten in Neuenhaus bei Musik-Landesprojekt aktiv

Neuenhaus Man muss kein Instrument beherrschen, um ein musikalisches Werk schaffen zu können: Diese Botschaft vermittelt derzeit ein künstlerisches Projekt am Lise-Meitner-Gymnasium in Neuenhaus. Im Rahmen des landesweiten Programms „Zeitgenössische Musik in der Schule“, das in diesem Jahr zum achten Mal veranstaltet wird, ist der Künstler Ansgar Silies in der Dinkelstadt zu Gast und erarbeitet mit der Streicherklasse des sechsten Jahrgangs außergewöhnliche Kompositionen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/gymnasiasten-in-neuenhaus-bei-musik-landesprojekt-aktiv-250026.html