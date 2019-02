Empfehlung - Lise-Meitner-Gymnasium ist MINT-freundlich

NeuenhausDie Auszeichnung steht unter der Schirmherrschaft der Kultusministerkonferenz. Laut Schulleiterin Fenni Brink-Straukamp ist das Siegel eine Wertschätzung dessen, was ohnehin seit Jahren an der Schule geleistet wird – um die Bewerbungskriterien zu erfüllen, musste also nichts „nachgeliefert“ werden. „Die Schülerschaft ist traditionell sehr ausgerichtet auf diesen Bereich“, berichtet die Schulleiterin. Von den vier angebotenen Profilen in der Oberstufe belegen stets mehr als 50 Prozent der Schülerinnen und Schüler das naturwissenschaftliche Profil, die übrigen Jugendlichen verteilen sich auf den gesellschaftlichen, sprachlichen und ästhetischen Zweig. Zudem erreichten die Neuenhauser Abiturienten oft Ergebnisse, die über dem Landesdurchschnitt liegen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/gut-gewappnet-fuer-studium-und-arbeit-282379.html